Let’s Paint Rosario Sky 2013 (Espanol)

Posted on

13, 14 y 15 de septiembre de 2013

Parque Scalabrini Ortiz – Rosario

Provincia de Santa Fe – Argentina

(click here for English)

Organizado por la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Rosario y Mundo Hobby representadas por personas que se sienten muy “identificadas” con un proyecto, con un sueño el cual lo llevan adelante y lo vienen haciendo realidad desde hace 13 años, me refiero a Susana Fandiño, Ariel Illanes y Ariel Carnevali.

¡Aguante Rosario!

Me gustaría comenzar a relatar lo vivido haciendo mención al número 13.

Si volvemos a leer el titulo, observamos que este fue el 13° Festival, que comenzó el viernes 13, del año 2013.

Coincidencias, supersticiones, premoniciones, puede que tengan relación… Históricamente la humanidad le han dado al número 13 un significado particular y esto lo encontramos tanto en los relatos bíblicos, en los de la edad media, en la era vikinga y hasta en los calendarios solares y gregorianos, etc. etc.

Todo escrito lo asocia con la “mala suerte” o más bien que la suerte no nos acompaña como nosotros queremos, cada pueblo y cultura esboza y ha esbozado diferentes connotaciones. Evidentemente podríamos decir mucho sobre el número 13, lo cierto es que las creencias y supersticiones siguen vivas en nuestras mentes y se transmiten por generaciones.

Amigos, les puedo decir que a pesar del 13 pudimos Pintar el Cielo de Rosario, dándole más color a un cielo gris que nos acompaño durante las tres jornadas de Festival.

El pronostico meteorológico:

Anunciaba para los tres días, vientos fuertes del sector Sud Sudeste a 30 km/h, turbulencias y ráfagas, cielo nublado, temperatura promedio de 5 grados centígrados, y alta probabilidad de lluvias y lloviznas.

Sin embargo estas condiciones no amedrentaron a los participantes ni al público que con entusiasmo participaron de las actividades.

Nos visitaron:

Bimana de Colombia:

Alejandro Uribe, Sarita Álvarez y Camilo Ortega, construyeron una ballena yubarta o jorobada, de 35 metros de longitud, este tipo de ballenas migran desde tierra del fuego al pacífico colombiano cada año en busca de aguas cálidas de la región tropical. Ellas tiene varias razones para hacer el viaje: en el caso de las hembras, para parir las crías y alimentarse; en el caso de los machos, además de la alimentación, aparearse. El viaje de las ballenas hacia las costas colombianas es sincrónico con la llegada del invierno en el sur.

Alejando nos dice: …”decidimos en función de conocer el comportamiento de este cetáceo construir una gigantesca ballena con los colores de la bandera Argentina en homenaje a vuestro País y al festival Pintemos el Cielo de Rosario, si bien las condiciones atmosféricas para remontar la ballena como globo solar, no fueron las apropiadas, pudimos a ultima hora del día domingo, exhibirla como una gigante manga de viento, teniendo una memorable y conmovedora aparición.

APUDI Encarnación – Paraguay:

Organización que tiene un año de vida, la conforman 40 miembros y su actual Presidente es el Sr. Edgar Daniel González Mercado. En esta visita lo acompañaron Víctor Vera, Ramón Portillo, Miguel Chaparro y Leonardo Domínguez.

APUDI significa Asociación de Pandorgueros Unidos de Itapúa. Pandorgas es como se denominan a los Barriletes en Paraguay. Itapúa es el departamento al cual pertenece la ciudad de Encarnación que dista a 365 Km. de la ciudad capital Asunción.

Su trabajo se orienta a la recuperación del vuelo de Pandorgas en su País. Edgar recuerda que de niño volaba el “Kururu” – que significa sapo – pandorga de formato cuadrado con dos varillas cruzadas. Con el tiempo se fueron confeccionando Pandorgas de formato redondo el cual contenían 4, 5 y hasta 8 varillas según su tamaño. Así mismo construyen Rokakus, Aviones, Estrellas, Deltas y Dragones, fabricándolos con varillas de caña tacuara y peteribi.

Este año comenzaron a volar pandorgas acrobáticas y se reúnen a orillas del río Paraná en su tierra natal. Es su primera visita y participación en un Festival Internacional, donde volaron principalmente un dragón y una cebra.

Grupos Argentinos:

Rosario Vuela, Team Contra Viento, Gigantes Voladores, Alto Vuelo, BaToCo, Freaks Team, Alto Vuelo Team, MDQ Mar del Plata y El Alma del Piloto.

El Festival:

Se realizaron talleres de construcción de barriletes para los colegios locales durante la semana previa a la realización del Festival.

En la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Rosario expuso en esta ocasión, Beatriz Luis de Cassanello – Betty –

Nuestra querida Betty realiza estas obras de arte con varillas de caña y papel, en ella expresa sus recuerdos de la infancia, su presente y cómo imagina el futuro. Dibuja, pinta, aplica la técnica de Quilling combinando formas tamaños y colores.

Cuando las musas aparecen, el tiempo se detiene, su imaginación comienza a volar, sus obras van revelando su pensamiento y en exposición el público quedó asombrado.

”Mi corazón vuela con ellas… para darte cuenta lo que siento tienes que construir y volar un barrilete, te va a cambiar el día”… nos dice.

Viernes 13:

Se realizaron los talleres de construcción de globos solares a cargo de Bimana.

Dardo Tacconi vivió una experiencia inolvidable al ser literalmente tragado por la Ballena… Recordamos en ese instante el relato bíblico de Jonás, donde en este caso para poder salir tuvo primero que demostrar sus habilidades de vuelo indoor desde las entrañas del gigante cetáceo…

¿Qué original verdad?

Durante la noche fuimos al Monumento Nacional de la Bandera para volar un rato, pero el clima no acompaño demasiado. Decidimos entonces concurrir al restaurante “El Lago” situado en el parque Independencia para disfrutar de una cena de camaradería.

Sábado 14:

El clima fue algo más benigno que el día anterior y comenzamos con el armado de carpas, delimitación de los campos de vuelo, reuniones informativas. El cronograma se adaptó al clima y al mal tiempo buena cara…

En la pista de acrobáticos se alternaron las demostraciones de vuelo en equipo, freestyle, trenes de rombos y cometas Revolution en tanto que en la pista de estáticos y gigantes se volaron barriletes inflables, patrios y mangas, Rokakus, etc. etc.

Por la noche se realizo la cena de camaradería y la entrega de reconocimientos a los participantes en el mismo lugar donde se realiza el Festival; el Parque Scalabrini Ortiz.

En esta oportunidad se destacó el sentido de la amistad que perdura a través del tiempo, 13 años continuos.

Año tras año se renuevan las anécdotas, los recuerdos, agradecimientos, abrazos, bromas y risas compartiendo en familia.

Domingo 15:

Continuó la ola polar en vísperas de la primavera y lo pudimos combatir con el calor que emana de quienes participamos activamente. Contagiar, movilizar, hacer que el público se sienta protagonista; es lo que nos caracteriza.

Continuamos con los juegos, demostraciones y combates. A su término, como dijo Alejandro apareció la Ballena Yubarta de 35 metros a modo de manga gigante.

Año tras año se realizan cosas nuevas que se comparte con la comunidad, esperamos poder continuar el próximo año en el mismo camino.

Finalmente debo confesarles que no soy supersticioso, pero menos mal que este nos es mi artículo numero 13.

Gustavo Di Si

El Alma del Piloto