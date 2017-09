Freedom Flight (Espanol)

Posted on

Un Nuevo Desafío

Desde que comencé a volar barriletes indoor, una idea recurrente revoloteaba en mi mente Jugar con Barriletes y jugar con Patines al mismo tiempo. Es decir “vincular por primera vez en Argentina, el vuelo indoor con el patín artístico.

Cada deporte mantiene una tradición y el patinaje artístico no es ajeno a ello.

El patín nace en el siglo XVII, para satisfacer necesidades de desplazamiento. Su desarrollo y evolución lo ha convertido en una disciplina deportiva. Hoy quienes lo practican y enseñan, fueron conformando una cultura del patinaje, necesaria para desarrollar y perfeccionar técnicas del movimiento. La incorporación de nuevos movimientos y la atención sobre un objeto nuevo de otra disciplina, como el vuelo de una cometa, implica nuevos desafíos al igual que compartir una nueva visión del deporte aceptando nuevos paradigmas en la propia estructura del modo de “Hacer” Patinaje Artístico.

Edna, mi hija de 7 años esta practicando patinaje artístico, pero también, desde que tenía 3 años vuela barriletes indoor de una línea. Le pregunté si se animaba a combinar ambas cosas, vuelo indoor con patinaje y con su carita de asombro y entusiasmo me dijo: ¡Si papi!

Así comienza esta historia con el apoyo y aceptación de sus profesoras de Patín Artístico del Club Social de Villa Sarmiento, Alejandra Bueno y Valeria Giovagnola que facilitaron que el proyecto se haga realidad.

Alejandra y Valeria transmitieron la idea a sus alumnas, convenciéndolas para que este nuevo aprendizaje fuera incluido en la demostración del Show de Patín Artístico de fin de año.

También para el armado del programa final, me solicitaron que realizáramos dos demostraciones de vuelo Indoor. Con mi equipo “El Alma del Piloto Quadrigis” los vuelos serian en pares con cometas Revolution Indoor. Fue así que mi hija Leila, la mayor y yo lo haríamos.

La propuesta fue aceptada por las patinadoras (alumnas y profesoras), comenzando con las clases de práctica de rutina del patín, “incorporando” algunas diferencias de movimientos preparatorios. Cuando digo “incorporando” no significa cambiar las rutinas de manera permanente, significa facilitar en los movimientos nuevas improvisaciones haciendo algo distinto que se disfrutaba individualmente y se compartía.

Mas adelante hice una breve explicación teórica del vuelo indoor y poco a poco las prácticas se fueron realizando con los barriletes en mano. Al momento de hacerlo hubo una sorpresa general de todos y pudimos disfrutar la expresión risueña y alegre de todo el equipo, que se comentaban entre si: “¿Volar barriletes sin viento y con patines?… Parece una broma…

Desde mi punto de vista, son varios los elementos comunes en ambas actividades. El patinaje artístico sobre ruedas y el vuelo indoor son disciplinas deportivas de deslizamiento donde los deportistas, combinan elementos técnicos con facetas artísticas, requiriendo buena preparación y capacidad de concentración. Siendo necesario además tener un buen oído para sentir la música y adecuar los movimientos del cuerpo a ella.





En esa integración de esos movimientos hay que mantener el control del propio desplazamiento sobre ruedas y el de la cometa. Para el desafío de esta integración, el patinaje estaba prácticamente resuelto. Solo habría que ajustar la velocidad, en función de las demanda de viento aparente o virtual que la cometa determinara.

Para controlar esa demanda de viento aparente (o velocidad de desplazamiento) era imprescindible el dominio de la técnica de vuelo. Aquí hubo que comenzar desde cero, pues ninguna de las patinadoras había volado barriletes y mucho menos indoor.

Paralelamente yo tuve que aprender a mirar y observar la técnica de patín así como otras variables a evaluar: niveles técnicos, velocidades de desplazamiento, motivaciones, expectativas, la actitud e imaginación de los patinadores, etc., etc., etc. En definitiva, amalgamar mi visión con la de ellas.

¡No fue fácil!

El barrilete que elegí fue el Borelli Glider, por sus características de fácil construcción, materiales económicos, excelente diseño, siendo además el objetivo mostrar que desde lo simple también se puede lograr “el asombro”.

Recuerdo que le había comentado de mi proyecto a mi amigo Nelson Borelli, cuando me invito a participar en “Figuras en el Aire”

En aquella oportunidad Nelson me dijo: “Gustavo yo aporto los materiales para que construyas los barriletes”… ¡Gracias mi amigo!

Me puse a trabajar no solo en la construcción de los Borelli Glider, sino también en la demostración pensando en la coreografía, la técnica, la expresión artística, la música, la danza. Un gran desafío ya que serian los barriletes los que realizarían la apertura del show.

El entrenamiento:

Para quien nunca ha volado indoor, romper el paradigma no es sencillo, así que al comienzo las prácticas fueron con patines, de esa forma la generación de viento relativo seria sencilla y se podría volar sin mayores problemas. Era lógico observar que “sacaban a pasear al perrito”…

Para avanzar sobre el dominio del vuelo continuamos las prácticas sin patines y ahí comenzaron las dificultades. Correr, detenerse, girar, mover el cuerpo, coordinar, lograr que el brazo sea una extensión del hilo o que el barrilete vuele en conjunción con el piloto, no resultaba del todo sencillo.

La impaciencia del adolescente se hacia sentir: ¡“Esto no vuela”, “Se me cae el barrilete”…!

Una y otra vez les transmitía el mensaje, “Señoritas, el hilo es el cordón umbilical que une al piloto con su cometa, le transmite vida, sentimiento, es una prolongación del brazo, una unidad…así “cuando ves volar una cometa ves volar el alma del piloto”.

Lentamente con aciertos y frustraciones los progresos iban dando sus resultados.

Las vivencias como guía:

Caminante no hay camino, se hace camino al andar…

Compartir con adolescentes mi visión fue todo un desafío, generar nuevas posibilidades, motivar, enseñar y aprender son dos caras de una misma moneda. La verdad es que cuando las veía practicar me dieron ganas de subirme a los patines y volar con ellas.

Paradójicamente lo más difícil de lograr por parte del grupo de patinadoras fue aprender a patinar en libertad, aferrándose a un patrón sistemático aprendido durante años. Pienso que aprender a volar libre ayudó a que descubrieran otra faceta del talento que llevaban escondido.

Good show!



Tema de ambas Rutinas:

“Vuelo en Libertad”

Argumento:

La primer rutina expresa la dicotomía que sienten los adolescentes entre la necesidad de “límites y la de libertad”

Los Pilotos:

Edna Di Si (7), María José Mongiano (17), Renata Parichella (13), Antonella De Martin (14), Camila Rosa (16), Dolores Martínez (13), Noel Monroy (14), Ailen Petroni (10)

Introducción:

Edna Di Si ingresa a la pista volando su Borelli Glider monitorea que todo este en orden. Luego sale de la pista y comienzan a sumarse las pilotos a la rutina.

Desarrollo:

Las otras integrantes Ingresan en fila realizando múltiples figuras geométricas pautadas, coordinadas casi matemáticamente siendo estas previsibles.

El mensaje esta en conjunción con la música compuesta por Roger Waters, “Another brick in the Wall”; Pink Floyd – que rememora las duras reglas impuestas en las escuelas para la educación formal; siendo el mayor interés de los docentes de la época mantener la disciplina en lugar de transmitir los conocimientos.

Promediando la pieza musical y al comenzar el parafraseo, se rompe esa mecánica rigurosa; dando rienda suelta al vuelo en libertad, donde la improvisación las libera de las ataduras.

Observen que se transforma la expresión adusta de los rostros por otra más alegre, relajada y natural. El sentimiento emana y se exterioriza a través del cuerpo acompañando los movimientos de patín y el vuelo del barrilete.

Epilogo:Ingresa nuevamente Edna Di Si, intentando retornar al orden establecido por el sistema, pero…se ha producido un cambio en ella…

“El Fantasma de la Opera” novela escrita por Gaston Leroux y publicada en el año1909. La historia combina romance, horror y misterio donde el ángel de la música y del canto son los que transmiten la fascinación.

Nuestra coreografía estuvo inspirada en el musical realizado en el año1986. La música seleccionada es una combinación del sound track de la película realizada en el año 2004 y la versión cantada por Secret Garden. Nuestra rutina se diferencia de la historia original en que el ángel está presente, pero el halo de misterio que rodea a la joven se produce con la música y con el vuelo sin viento. Cuando ésta ve el vuelo del Fantasma se convierte en su inspiración y juntos transmiten esa fascinación a la audiencia.

Pueden ver el video en:

La tercera rutina es “Staying Alive” – Bee Gees. Es un vuelo totalmente improvisado, que transmite la idea de estar comprometido con la vida, al compartir ideas y proyectos con los jóvenes.

Finalmente puedo decirles que volar junto a mi hija Leila ha sido muy emocionante; “El Fantasma de la Opera” fue una rutina exigente la cual puso a prueba toda su capacidad técnica y emocional. También lo ha sido para Edna pues fue la primera en salir a realizar la apertura del Show. Vivimos juntos un maravilloso instante en el que los miedos, la incertidumbre, la ansiedad y la emoción se sienten en el estómago, conmoviendo lo más profundo del ser. Todo se supera cuando esa atmosfera mágica te envuelve y comienza la escena.

Ha sido una gran experiencia donde aprendimos y compartimos algo nuevo: combinar el vuelo indoor y el patinaje artístico en Argentina. Me sentí reconfortado al ver la identificación, compromiso e instinto de superación de mi equipo.

Siento que hemos dado un gran paso y eso es bueno.

Gustavo Di Si